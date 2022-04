Der neue ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Gemeinde Haßloch, Robert Fath, lässt den früher regelmäßig angebotenen Behindertenstammtisch wieder aufleben – unter dem Namen „Forum für Menschen mit Handicap“.

Erster Termin ist am Dienstag, 12. April, um 17 Uhr im Bürgerhaus Kulturviereck in der Gillergasse. Die Räume sind barrierefrei zugänglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ziel des Forums ist der Austausch. Beim ersten Treffen soll es unter anderem um die geplante Neuauflage des Haßlocher „Behindertenwegweisers“ gehen. Ebenso sollen Schwerpunkte in der Inklusionsarbeit erörtert werden. Darüber hinaus möchte Fath zum Auftakt erfahren, welche Themen oder Fragestellungen den Teilnehmenden wichtig sind. Geplant ist bisher ein Treffen pro Quartal, bei Bedarf auch öfter. Das zweite „Forum Handicap“ ist schon jetzt für den 30. Juni terminiert und wird dann erneut um 17 Uhr im Kulturviereck stattfinden.