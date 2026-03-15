Die Arbeiten an der Neustadter Kellereistraße gehen voran, was Fußgänger ab Montag, 16. März, merken sollen. Dann wird für sie der erste Bauabschnitt zwischen Hauptstraße und Mittelgasse weitgehend geöffnet, trotz verbleibender Restarbeiten wie das Einschneiden und Verfugen der Dehnungsfugen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Schneid- und Silikonarbeiten würden dann in Teilabschnitten ausgeführt, wofür die einzelnen Bereiche noch einmal abgesperrt werden müssen. Befahrbar ist die Fläche demnach aber erst ab Mitte April, der Bereich zwischen den Rinnen bleibt also gesperrt. Grund sei die Abbindezeit des Mörtels und des Fugenmaterials. „Bei früherer Belastung kann es zur Verschiebung des Pflasters kommen, und im schlimmsten Fall muss die Fläche erneuert werden“, informiert die Stadt. Um das Befahren der neu gepflasterten Fläche insbesondere durch Anlieferfahrzeuge und Müllfahrzeuge zu verhindern, bleibt im Einmündungsbereich Hauptstraße/Kellereistraße die Absperrung deshalb stehen. Während die Pflasterverlegung im Fußgängerbereich von der Badstubengasse bis zum Eingang des Buchhändlers Osiander weiter voranschreitet, wird vor der Metzgerei Neumaier zurzeit das Wurzelkammersystem für die neuen Bäume eingebaut. Dieses System (zehn Meter lang und zwei Meter breit) soll den Bäumen, die im Herbst gepflanzt werden, ausreichend Platz zum Entfalten geben. Nach der Montage der einzelnen Elemente wird die Kammer mit Pflanzsubstrat verfüllt.