Die Probstgasse ist eine zentrale Verkehrsachse aus Richtung Haardt nach Neustadt sowie zur B38/A65: Seit November wird die Straße saniert. Bald wird es dabei knifflig.

Über eine Million Euro wird in die Sanierung der Probstgasse investiert. Die Straße war marode, wies jede Menge Risse und Löcher auf. Das Thema war im Ortsbeirat Haardt und bei der Tiefbauabteilung lange auf der Agenda; seit November laufen die Umbauarbeiten. Die Straße ist seither voll gesperrt. Die Stadtverwaltung hat diese Woche eine positive Zwischenbilanz gezogen. Seit Ende 2025 habe der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) die Kanalisation einschließlich der Hausanschlüsse erneuert. Inzwischen habe die nächste Etappe begonnen: Die Stadtwerke erneuern die Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Danach übernimmt die städtische Tiefbauabteilung den Oberflächenausbau: Die Probstgasse wird auf einer Länge von fast 300 Metern saniert, zudem wird die Beleuchtung modernisiert. Ferner wird laut Stadt in der Straße Am Bürgergarten die Fahrbahn von der Probstgasse bis zum Ende des Grundstücks mit der Hausnummer 22 erneuert.

Dauer: Bis Frühjahr 2027

Aktuell arbeiten die Stadtwerke zwischen der Probstgasse 2 und 7 und zwischen Ende März und Mitte April im Kreuzungsbereich Probstgasse und Mandelring. Ab Montag, 30. März, muss der Kreuzungsbereich für etwa zwei Wochen komplett gesperrt werden, so die Stadt. In dieser Zeit wird der Busverkehr über die Gimmeldinger Straße umgeleitet. Ab der Haltestelle Josefskirche fährt der Bus laut Stadt die Haltestellen Rosengarten und Wachenheimer Straße und die Ersatzhaltestelle Untere Probstgasse an. Auf dem Rückweg wird die Haltestelle Villenstraße anstelle der Haltestelle Rosengarten bedient. Die Haltestellen Wohnstift, Winzer, Schloss, Schule, Am Dorfwingert und Linde werden nicht angefahren.

Der zweite Bauabschnitt umfasse den Vollausbau der Probstgasse vom Mandelring bis zum Ortsausgang in Richtung Gimmeldinger Straße. Die Fahrbahn bekomme eine Asphaltoberfläche, auf den Gehwegen seien Pflastersteine vorgesehen. Der dritte Bauabschnitt betrifft die Straße Am Bürgergarten. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von zwölf Monaten und hoff, dass bis Frühjahr 2027 alles fertig ist.