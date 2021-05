Die Stadt kommt bei der Digitalisierung der Neustadter Schulen schneller voran, als zunächst gedacht. Der Stadtrat hat daher vergangene Woche beschlossen, dass für 2023 vorgesehene Mittel jetzt schon ausgegeben werden können. Laut Verwaltung fließen in den nächsten drei Jahren rund 3,3 Millionen Euro in die digitale Ausstattung der Schulen. Das Land trägt davon 2,96 Millionen Euro, 330.000 Euro stemmt die Stadt. Diese müsse alle Investitionen jedoch vorfinanzieren und könne danach dann die Förderung beantragen. In den Haushaltsplänen sind für 2021 und 2022 jeweils 1,2 Millionen Euro vorgesehen und 2023 noch einmal 900.000 Euro. Laut Verwaltung wird der Ausbau von LAN- und WLAN-Verbindungen in allen Schulen schon in diesem Jahr fertig. Daher reichen die aktuell eingeplanten Mittel nicht. Somit sollen 650.000 Euro vorgezogen worden. Entsprechend werde der Ansatz für das Jahr 2023 auf 250.000 Euro reduziert. Hans-Christoph Stolleis (CDU) sprach von einer erfreulichen Entwicklung und wollte zudem wissen, was aus den ipads geworden ist, deren Anschaffung der Stadtrat im August 2020 beschlossen hat. Laut Jochen Dehm, Abteilungsleiter Informationstechnik, wurden über 1000 Geräte angeschafft. „Rund 150 sind noch da, alle anderen Geräte sind ausgeliefert. Ich denke, dass der Rest bald von den Schulen abgerufen wird“, so Dehm.