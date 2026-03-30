Die großen Kräne sind schon von weitem gut zu sehen und zeigen: Es tut sich was an der Theodor-Haubach-Straße. Das bestätigt Ralf Uhl, Investor der Uhl Projektbau GmbH. Er errichtet dort den Neubau für die Generalzolldirektion. Anfang Februar hatten die Stadt und er verkündet, dass nach Abschluss aller Gespräche und Ausschreibungen mit den Rohbauarbeiten begonnen werden kann. „Und es läuft. Die Erdarbeiten sind fertig, aktuell läuft die Fundamentierung“, berichtet Uhl. Ein großer Vorteil sei, dass das Betonwerk direkt daneben sei, da dadurch der aufwendige Materialtransport entfalle. Aktuell arbeite sein Unternehmen zudem an der Auftragsvergabe für die Schlüsselgewerke. „Wir sind im Bauzeitenplan und mit dem Verlauf sehr zufrieden“, so Uhl. Sein Unternehmen aus Maikammer bebaut ein rund 11.000 Quadratmeter großes Grundstück. Im Neubau sollen rund 400 Mitarbeiter der Generalzolldirektion tätig sein. Bis April 2027 soll der Rohbau stehen, die Generalzolldirektion soll dann im Frühjahr 2028 bezogen werden können. Die Investitionssumme liegt bei 41 Millionen Euro. Die Stadt spricht vom größten Immobilienprojekt in Neustadt seit Jahrzehnten. Die Uhl Projektbau GmbH wird das Gebäude errichten und übergeben; Eigentümerin ist dann die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.