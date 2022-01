Im Finstertal haben die Forstwirte zwei kleine Brücken erneuert. Das verwendete Holz stammt aus dem eigenen Wald. Wanderer werden sich freuen, denn die bisherigen Brücken wurden so langsam morsch. Dass der Wald Neustadts im Sinne des Klimaschutzes in die Zukunft geführt wird, macht sich an vielen Stellen bemerkbar – unter anderem auch an den Brücken, hölzernen Waldmöbeln oder an der Sicherheit dienenden Bauten.

Das Baumaterial stammt aus dem eigenen Wald und wird größtenteils in der zum Forstrevier gehörenden Halle von den Forstwirten bearbeitet. Nur die Sägearbeiten erledigt ein Sägewerk in Böchingen. Doch auch das sind kurze Wege. Aktuell wurden zwei Brücken im Finstertal ersetzt. Die Forstwirte Rudolf Knoll, der Ende März in den Ruhestand gehen wird, und sein Nachfolger Stefan Hoffmann wählten für die Brücken Kastanienholz aus. Für die Bohlen waren Kanthölzer erforderlich, die im Sägewerk auf Maß geschnitten wurden.

Zu wenig Sonne

Für die Händläufe und das Geländer suchten sie entsprechende Rundhölzer, die lediglich geschält wurden. „Ohne Rinde trotzt Holz länger und besser äußeren Einflüssen“, weiß Jens Bramenkamp, Forstrevierleiter Hohe Loog. Die Kanthölzer, die für den eigentlichen Steg verwendet wurden, hätten ein eher technisches Aussehen.

Die Rundhölzer fügten sich besser in ihre Umgebung ein, da sie ihren natürlichen Charme behielten, so Bramenkamp. Die Arbeiten waren erforderlich, weil die Brücken morsch wurden und die Sicherheit nicht mehr auf Dauer gewährleistet werden konnte. „Sowohl im Finstertal als auch im Kaltenbrunnertal trocknen die Hölzer teils monatelang nicht ab“, erklärt der Förster. Die Sonneneinstrahlung ist an einigen Stellen dafür nicht ausreichend. Beide Brücken werden laut Bramenkamp stark frequentiert und somit ständig beansprucht.