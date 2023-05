Nach der pandemiebedingten Pause konnte die Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) von Landesforsten Rheinland-Pfalz mit Sitz in Neustadt vergangenes Jahr wieder ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier veranstalten. Die Mitarbeiter nutzten dies, um durch den Verkauf von Speisen und Getränken Spenden für die Tafel Neustadt-Haßloch zu sammeln. Am Ende kamen dabei 1000 Euro zusammen. Das Spende ist inzwischen auch an den Vorstand des Tafel-Trägervereins übergeben worden. Verwendet werden die 1000 Euro für den Zukauf von Lebensmitteln. Dies sei nötig, um die steigende Zahl an Bedürftigen mit Lebensmitteln versorgen zu können, so die Tafel.