Der Forster Winzerverein trauert um Werner Lucas. Er war über ein halbes Jahrhundert lang Mitglied der Genossenschaft, kam 1979 in den Aufsichtsrat, wurde bald darauf dessen Vorsitzender und war ab 2022 nach seinem gesundheitsbedingten Ausscheiden Ehrenvorsitzender dieses Gremiums. Lucas starb nach Angaben des Winzervereins bereits am 26. April, rund zwei Wochen nach seinem 77. Geburtstag. Die Beerdigung fand im engsten Kreis statt. Nach Angaben des Geschäftsführers des Winzervereins, Dietmar Bonn, engagierte sich Lucas „mit Weitsicht und in hohem Maße für das Gemeinwohl der Winzer und den erfolgreichen Fortbestand der Genossenschaft“. Besonders zu erwähnen sei sein unermüdlicher Einsatz als „Ratgeber und Fachmann bei unseren zuletzt durchgeführten baulichen Veränderungen“ sowie bei der Gestaltung von Chronik und Festschrift anlässlich des 100-jährigen Betriebsjubiläums.