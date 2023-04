Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Wochen nach dem großen Waldbrand gab es einen Ortstermin. Dabei sorgten verkohlte Baumstümpfe, Eichen und Kastanien für eine Überraschung.

Der 3. August 2022 war ein anstrengender Tag für die Feuerwehren in Neustadt und der Region: Rund sieben Hektar Privatwald unterhalb des Hambacher Schlosses in Richtung Hambach standen in Flammen.