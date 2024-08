Forst. Das Warten und Spekulieren, wer als Nachfolger von Bernhard Klein (CDU) Ortsbürgermeister in Forst werden könnte, hat ein Ende: Bei der Ratssitzung am Montag, 2. September (19 Uhr, Ratssaal), wird sich Thomas Keller von den Grünen, der im Juni erstmals in den Rat gewählt wurde, als Ortsbürgermeister bewerben.

Wie der noch bis zur Sitzung am 2. September als geschäftsführender Ortsbürgermeister fungierende Bernhard Klein am Sonntag in einer „mit den Beteiligten abgestimmten Vorinformation“ mitteilte, werden sich weiterhin Josef Blanz (CDU, ebenfalls neu in den Rat gewählt) sowie Anne Spindler (CDU, nicht mehr in den Rat gewählt) als Beigeordnete zur Wahl stellen. Damit wird, falls der Rat dem folgt, die FWG – mit fünf Ratssitzen zweitstärkste Kraft bei den Kommunalwahlen im Juni – nicht im Führungstrio vertreten sein.

Neu ist, dass die Beigeordneten erstmals eigene Geschäftsbereiche haben werden, wie der Rat in seiner konstituierenden Sitzung im Juli beschlossen hat. Bisher waren Stephan Müller (CDU) und Georg Lucas (FWG) Beigeordnete ohne Geschäftsbereiche. Beide wurden im Juni wieder in den Rat gewählt.

„Tragfähige Basis“

„Alle Beteiligten sind zuversichtlich, so eine gute und tragfähige Basis für die weitere Ortsentwicklung zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung Kleins weiter. Um eine Verwaltung des Orts durch Beamte der Verwaltung zu vermeiden, sei in den vergangenen Wochen parteiübergreifend intensiv an einer Lösung gearbeitet worden. Es habe sich gezeigt, dass „dieses Ehrenamt nur sehr schwer mit einer beruflichen Vollzeittätigkeit vereinbar ist und zunehmend komplexe Anforderungen an mögliche Kandidaten gestellt werden“. Klein war 15 Jahre im Amt – parallel zu seiner Vollzeittätigkeit als Anwalt und unterstützt durch seine Ehefrau.