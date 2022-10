Kaum ist das Weinlesefest rum, tut sich schon wieder etwas am Saalbau, denn Patric Forlani hat nun doch mit dem Aufbau seiner Eisbahn begonnen. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise und dem Ausfall der Stadtwerke als Sponsor war zuletzt noch unklar, ob Forlani wieder sein Eislauf-Angebot in der Neustadter Innenstadt machen würde. „Es klappt“, sagte Forlani nun auf Anfrage. Anstelle der Stadtwerke habe er einen neuen Sponsor gefunden. „Es ist ein Bekannter von uns. Ihm gefällt, was wir machen. Daher unterstützt er uns“, so Forlani. Allerdings wolle der Geldgeber namentlich nicht in Erscheinung treten. Die Eisbahn werde am Freitag, 4. November, erstmals öffnen. Am Programm arbeite er noch, sagte Forlani. Klar sei: Es werde wieder einen Ausschank und Imbissangebote geben. „Vielleicht übertragen wir auch die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber es wird wohl nur ein, zwei Livebands geben, um nicht zu viel Strom zu verbrauchen“, so Forlani. Auf die Kostensteigerung müsse er aber reagieren und seine Eisbahn-Preise daher um „etwa zehn Prozent“ erhöhen.