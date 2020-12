Drei der zehn besten Rieslinge des Focus-Weintests 2020 kommen aus Neustadt: Bei der zehnten Auflage des vom Deutschen Weininstitut unterstützten Wettbewerbs wurden die jeweils zehn besten Weine in den Kategorien Weißburgunder trocken bis zehn Euro, Riesling und Spätburgunder trocken bis 15 Euro und Rotwein Cuvée trocken gesucht. 700 Winzer aus allen deutschen Anbaugebieten hatten ihre Weine eingereicht.

In den Vor- und Zwischenrunden im Oktober verkosteten Experten aus der Weinbranche und der Spitzengastronomie die Produkte verdeckt und wählten jeweils zwölf Finalisten aus, die in der Ausgabe 48 des Magazins veröffentlicht wurden. Auf Platz zwei bei den trockenen Rieslingen landete dabei der 2019er Am Kirchberg aus dem Weingut Naegele in Hambach, den vierten Platz belegte der 2019er Gimmeldinger Biengarten aus dem Weingut Peter Stolleis in Mußbach; der 2019er Haardter Ortsriesling des Weinguts Müller-Catoir kam auf Platz neun. hox