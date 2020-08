In Mußbach und weiteren Neustadter Ortsteilen haben Unbekannte Schriftstücke mit verschwörungstheoretischem Inhalt in Briefkästen verteilt. Eines der anonymen Faltblätter handelt von der Maskenpflicht, die als Vermummungszwang bezeichnet wird. Ein Flyer bezieht sich auf einen genetischen, von Bill Gates finanzierten Impfstoff, der nicht auf seine Unbedenklichkeit getestet würde. Versehen mit zwei QR-Codes als Verweis auf weitere Informationen. „Ein Impressum fehlt“, sagt Leser Horst-Wern Kasch, der beide Dokumente in seinem Briefkasten gefunden hat.

Geldbuße von bis zu 5000 Euro

Das Ordnungsamt wurde darüber bereits in der vergangenen Woche informiert. Das Verbreiten solcher Flugblätter ohne Angabe des Urhebers ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann. Bei Mußbachs Ortsvorsteher Dirk Herber wurde der Flyer nicht eingeworfen. „Vielleicht ja mit Absicht nicht“, so Herber. „Und selbst wenn, wäre er auf direktem Weg im Mülleimer gelandet.“ Bislang sei ihm auch noch nichts von Mußbachern über die Schriftstücke zugetragen worden.

Indessen gibt es zwei Corona-Neuinfektionen im Kreis Bad Dürkheim und einen neuen Fall in Neustadt. Damit gibt es bislang 348 Fälle im Kreis und 136 in der Stadt. Im Kreis Südliche Weinstraße gibt es eine Neuinfektion und damit bislang 169 Corona-Fälle.