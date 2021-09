Die Weinbruderschaft der Pfalz unterstützt die von der Flutkatastrophe an der Ahr betroffenen Winzer. Eine Sammlung hat 18.300 Euro eingebracht. „Die unfassbaren Ereignisse in den Hochwassergebieten haben auch unsere Gemeinschaft tief erschüttert“, sagt Ordensmeister Oliver Stieß. Da Stieß nicht nur der in Neustadt ansässigen Weinbruderschaft der Pfalz vorsteht, sondern auch Präsident der Gemeinschaft Deutschsprachiger Weinbruderschaften sowie der deutschen Weinkommissionäre ist, ist er mit den Verantwortlichen in der Region Ahr in Kontakt. „Viele Weingüter sind von der Starkregenkatastrophe betroffen – sie stehen teilweise vor dem Nichts.“ Daher hat der Vorstand der Weinbruderschaft seine rund 1000 Mitglieder um eine Spende gebeten. 18.304 Euro sind dabei zusammengekommen. Nach einigen Gesprächen mit Verantwortlichen – unter anderem von der Landwirtschaftskammer – wurde im Vorstand entschieden, den Bäuerlichen Hilfsfonds zu unterstützen und darüber das Geld an die betroffenen Winzerfamilien an der Ahr weiterzugeben. Die Spendenaktion soll weitergeführt werden. Man wolle den Wiederaufbau längerfristig unterstützen und begleiten.