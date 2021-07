Solidarität ist für Eleen und Markus Dorner vom Mußbacher Puppentheater Dornerei keine Phrase: Grundsätzlich einmal im Jahr geben sie eine Benefizvorstellung für einen guten Zweck, 2020 zum Beispiel für Puppenspieler aus Ländern, in denen es keinerlei Corona-Hilfen für Künstler gibt. In diesem Jahr fiel die Entscheidung noch leichter: Sie spenden den Erlös einer Vorstellung komplett für die Flutopfer im Norden von Rheinland-Pfalz.

Da alle bislang im Sommer geplanten Termine im Herrenhof bereits ausverkauft sind, haben die Dorners dafür extra eine Zusatzvorstellung am 26. August um 14 Uhr angesetzt: mit ihrem Dauerbrenner „Der Riese Rick macht sich schick“, einem Tischfigurenspiel für kleine Zuschauer ab vier Jahren nach dem gleichnamigen Bilderbuch der englischen Autorin Julia Donaldson, mit dem Markus Dorner 2005 damals noch im Getreidekastens des Herrenhofs Premiere feierte.

„Das Stück passt sehr schön zur Situation“, sagt er. Schließlich gehe es darin um teilen, helfen, abgeben. Im Mittelpunkt steht der hilfsbereite Riese Rick, der gleich mehreren tierischen Freunden bereitwillig aus der Klemme hilft und dabei vorlebt, dass Solidarität auch einem selbst große Gĺücksgefühle bescheren kann.

Im Festsaal

Stattfinden wird die Aufführung im Festsaal des Herrenhofs, was die Anzahl der Zuschauer aufgrund der Corona-Auflagen leider auf rund 50 beschränke, so Eleen Dorner. Draußen sei das Stück aber nicht spielbar. Karten (vier Euro) gibt es unter www.puppentheater-dornerei.de. Der Eintritt geht komplett an die Katastrophenhilfe Rheinland-Pfalz. Außerdem wollen die Mußbacher Figurenspieler auch noch eine Spendenbüchse aufstellen. „Es ist ein bescheidener Beitrag“, sagt Markus Dorner, „aber wir sind durch die Corona-Einbußen in unseren Möglichkeiten beschränkt“.

Unsere Aktion

Gibt es weitere besondere Hilfsideen in Neustadt, Haßloch sowie den Verbandsgemeinden Lambrecht, Deidesheim und Maikammer? Aktionen, mit denen Geld gesammelt wird, um die Flutopfer zu unterstützen? Wenn ja, dann melden Sie sich doch bitte bei der Neustadter RHEINPFALZ-Redaktion, am besten mit einer E-Mail an die Adresse redneu@rheinpfalz.de. Wir würden gerne darüber berichten und das Projekt damit unterstützen. Geben Sie bitte auch eine Telefonnummer an, unter der wir Sie gegebenenfalls erreichen können.