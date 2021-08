Seit Samstag wird auf dem Otto-Lilienthal-Flugplatz in Lachen-Speyerdorf das Lachener Vergleichsfliegen 2021 im Streckensegelflug ausgetragen. Genau genommen ist der Wettbewerb aber erst seit Montag zugange, informiert Bernd Schwehm, Pressereferent des FSV Neustadt.

Während am Samstag und Sonntag der Wertungstag jeweils neutralisiert, also wegen schlechten Wetters abgesagt werden musste, konnte am Montag und Dienstag je eine Aufgabe geflogen werden. „Der starke Wind und dadurch stark zerrissene Aufwinde führten am Montag allerdings dazu, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer nicht ohne fremde Hilfe nach Lachen zurückkam“, berichtet Schwehm von vielen Außenlandungen. Drei Piloten landeten auf dem Flugplatz in Mosbach/Neckar, von wo sie mit einem Motorflugzeug wieder Richtung Heimat geschleppt werden konnten. Für die anderen „Außenlander“ musste ein Transporthänger zum Landefeld gebracht werden.

Theisinger führt vor Möller

Nach der Hälfte der möglichen Wertungstage führt Martin Theisinger aus Landau die Wertung an, gefolgt von Reimar Möller vom FSV Neustadt. Jung-Streckenflieger Joachim Kaltenborn aus Neustadt liegt dahinter auf dem dritten Gesamtplatz. Die Einzelergebnisse aller Wertungsflüge sind im Internet unter www.soaringspot.com zu finden.

Das Vergleichsfliegen endet am Freitagabend mit der Siegerehrung und Spießbratenessen. Der Flugsportverein hatte sich zu diesem „Spaßwettbewerb“ entschlossen, nachdem der Sportverband aufgrund der Corona-Auflagen die in Lachen-Speyerdorf geplante Qualifikationsmeisterschaft abgesagt hatte, teilt Bernd Schwehm mit. So bietet sich für den Pilotennachwuchs aus der Region die Chance, mit den besten Piloten der Vorderpfalz, die schon viel nationale und internationale Erfahrung gesammelt haben, in einer Wertungsklasse zu fliegen und einiges dazu zu lernen. Und die erfahrenen Piloten können in einer Wettkampf-Umgebung trainieren, „um die Corona-Folgen für ihr Leistungsniveau zu minimieren“.