Enrique Levin (Homberg/Ohm) in der offenen und Matthias Sturm (Freudenstadt) in der 18-Meter-Klasse haben den Wertungstag am Dienstag bei den Qualifikationsmeisterschaften der Segelflugpiloten in Lachen-Speyerdorf gewonnen. Am Montag hatten die Piloten Regenschauern ausweichen müssen.

„In beiden Klassen sind die Piloten um Stuttgart außen rum, sind dabei die Schwäbische Alb runtergeflogen und waren auch im Schwarzwald“, erklärt Reimar Möller, Vorsitzender des ausrichtenden FSV Neustadt, die Aufgaben, die die Piloten am Dienstag zu absolvieren hatten. Insgesamt legten sie 440 Kilometer zurück. Sowohl Levin als auch Sturm führen die Gesamtwertung in ihrer jeweiligen Klasse an. Levin schaffte gestern eine Schnittgeschwindigkeit von 143,5 Stundenkilometern. „Richtig schnell“, urteilt Möller. Sturm gelangen immerhin 141,6 Stundenkilometer.

Dem Regen voraus

Auch am Montag hatte Enrique Levin als Führender in der Gesamtwertung der offenen Klasse einen Tagessieg geholt – trotz der Regenschauer: Er landete mit seiner EB29 in Lachen-Speyerdorf gerade, als der erste Regenguss sich dem Flugplatz näherte. FSV-Pressewart Bernd Schwehm: „Auf Strecke war er allerdings so schnell und damit bezogen auf die Wetterentwicklung früh unterwegs, dass er kaum Umwege brauchte, um die einsetzenden Regenschauer zu umfliegen.“

In der 18-Meter-Klasse gelang es am Montag Michael Streit aus Karlsruhe (LSC Burg Feuerstein), seine AS33 mit einer Schnittgeschwindigkeit von 136 Stundenkilometern über eine Dreiecksstrecke zu steuern. Damit war er fast 20 Stundenkilometer schneller als seine Verfolger. In der Gesamtwertung hatte er damit zwischenzeitlich seinen Rückstand auf den Führenden Michael Sturm aus Freudenstadt deutlich reduziert. Für die nächsten Wertungstage deutet sich ein Zweikampf zwischen den beiden um den ersten Platz in der Gesamtwertung an. Letzter Wertungstag ist am Freitag.