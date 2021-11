Am Sonntag startet der Theorieunterricht zur Segelflugausbildung im FSV Neustadt. Die Flugschüler pauken immer sonntags. Gasthörer sind willkommen.

„Im Gegensatz zu vergangenem Winter dürfen wir zunächst einmal mit einem Präsenzunterricht planen“, informiert Bernd Schwehm, Pressereferent im Flugsportverein. Jeweils sonntags von 9 bis 12 Uhr vermitteln insgesamt neun ehrenamtliche Fluglehrer des FSV die theoretischen Kenntnisse für die Pilotenausbildung zum Segelflugzeugführer. Der Lehrsaal ist im Gebäude „Villa Ost“ am Lilienthal-Flugplatz in Lachen-Speyerdorf. Die Themen sind laut Schwehm von der europäischen Luftfahrtbehörde vorgegeben. „Aber vieles ist nicht nur graue Theorie, sondern wird an praktischen Beispielen erläutert.“ Wie funktionieren die Bordinstrumente in einem Kleinflugzeug? Warum bilden sich an der Haardtkante besonders im Winter immer wieder Föhnlücken und geben den Blick auf eine wunderschöne Eiswolke frei?

Gasthörer sind im Unterricht willkommen, die Teilnahme ist kostenlos. Das FSV-Clubheim wird für diese Zeit bewirtschaftet. Auf die Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Bedingungen (derzeit 2G+ im Innenbereich) wird geachtet. Deshalb ist eine Anmeldung per E-Mail an schnupperkurs@fsvn.de vorgesehen.

Der aktuelle Stundenplan wird auf der Vereinsseite www.fsvn.de veröffentlicht. So können sich Interessierte auch ihr Lieblingsthema heraussuchen, sagt Schwehm.