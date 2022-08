Mit dem Minimal-Ergebnis von einem Punkt in der Finalrunde schaffen die Piloten des Neustadter Flugsportvereins den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga der Segelflieger.

Nach Runde 17 von 19 stand der FSVN mit 102 Punkten auf einem vermeintlich sicheren Tabellenplatz 20, informiert Bernd Schwehm, Pressereferent des FSV Neustadt. Doch für die beiden jüngsten Wochenenden war klar, dass nur ein Minimal-Ergebnis von einem Punkt für die Mannschaft drin war: Alle Vereinsflugzeuge waren abgebaut und in Transportanhängern verstaut. Die große Mehrheit der Vereinspiloten war mit der Organisation der Qualifikationsmeisterschaft in Lachen-Speyerdorf am Boden gebunden.

Nach dem Quali-Wettbewerb war der Lilienthal-Flugplatz wieder im Normalbetrieb. Zumindest ein Neustadter Pilot konnte die gute Wolkenthermik über dem Pfälzerwald zu einem wertbaren Ligaflug nutzen: Ulrich Steinlechner erreichte mit der ASG29 des Vereins eine Schnittgeschwindigkeit von 101 Stundenkilometern. Das brachte den letzten Zähler für die Gesamtwertung: Mit 104 Punkten steht Neustadt zum Saisonabschluss auf Platz 21, drei Plätze vor dem ersten Absteiger, dem Aeroclub Berlin.

Wendling vorn

Für die rheinland-pfälzischen Vereine war es keine einfache Saison: Der AC Nastätten aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz rettete sich im Schlussspurt aus der Abstiegszone. Der SSV Ludwigshafen sei in die Landesliga abgestiegen, so Schwehm.

Erfreulich ist laut ihm die Breite des Mannschaftsergebnisses der Bundesliga-Piloten aus Neustadt: Zehn Piloten und eine Pilotin haben sich in die Siegerlisten der 19 Wochenenden eingetragen. Mit elf Platzierungen führen Tobias Wendling und sein Segelflugzeug LS6 die Wertung an. Er hat in der Saison 2022 bereits 16.800 Kilometer für den Verein gewertet. Erfreulich seien auch die Ergebnisse aus dem Jugendbereich, sagt Schwehm: Erva Satun, Joachim Kaltenborn und Jeremias Proswitz erflogen als Jugendliche mehrere Wertungen für das Bundesliga-Team.