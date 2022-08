Traumhaftes Streckenflugwetter erleben die Segelflugpiloten der Qualifikationsmeisterschaft in Lachen-Speyerdorf. Die gute Thermik ermöglicht ihnen schnelle und lange Flüge.

Während der ersten drei Tage wurden die Schnittgeschwindigkeiten immer besser. In beiden Flugzeugklassen, der 18-Meter- und der offenen Klasse, erreichten sie rekordverdächtige Werte, informiert Bernd Schwehm, Pressewart des ausrichtenden FSV Neustadt. „Gern sprechen die Piloten jetzt von afrikanischen Bedingungen“, sagt er. Im Winter der Nordhalbkugel fänden Segelflieger in Südafrika und Namibia regelmäßig außergewöhnlich gute Thermik-Wetterlagen. Bei Wolkenuntergrenzen von über 3000 Metern und Thermikstärken, die die Messgeräte zum Anschlag brächten, seien dann deutlich größere Strecken und sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten möglich.

So ähnlich sei es derzeit über Südwestdeutschland: Jeden Morgen bildeten sich wieder die Aufwind anzeigenden Cumuluswolken in Höhen von 2500 Metern und mehr über der Rheinebene. FSV-Sportleiter Frank Schwerdtfeger habe immer größere Strecken als Aufgabe definieren müssen, „weil sich die Piloten immer weiter mit ihren Leistungen steigern“.

Mit 162 Stundenkilometern

In der offenen Klasse zeigt Enrique Levin aus Homberg/Ohm eine unglaubliche Leistung: Er gewann alle drei Wertungstage. Am ersten Tag flog er die Aufgabe mit 135 Stundenkilometern, am dritten Tag waren es „schon unglaubliche 162 Sachen über eine Streckenlänge von fast 600 Kilometern“, so Schwehm. Einige Teilnehmer hätten von einem „rekordverdächtigen“ Wert gesprochen. Schwehm: „Tatsächlich scheint es so, dass er in Deutschland bei einer Meisterschaft noch nie erreicht worden ist.“ Levin führt die Gesamtwertung mit der Idealpunktzahl von 3000 Zählern an. Mit 600 Zählern Rückstand folgt Carsten Portmann (Hamburg) vor Patrick Benoist (Forchheim).

In der 18-Meter-Klasse führt Exweltmeister Matthias Sturm aus Freudenstadt. Am Freitag hatte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 155 Sachen über eine 550 Kilometer lange Wertungsstrecke erreicht. Ihm folgen zwei weitere Baden-Württemberger: Michael Streit aus Karlsruhe vor Sven Killinger aus Freiburg. Den weitesten Sprung nach vorne machte am dritten Tag ein Rheinland-Pfälzer: Bernd Dolba (Bad Breisig) zog von Platz zehn auf Platz vier. Der Wettbewerb endet am 20. August mit der Siegerehrung.