Ein 21-jähriger Neustadter hat in der Nacht auf Mittwoch erfolglos versucht, sich einer Personenkontrolle zu entziehen. Aufgefallen war Mann einer Streife in der Martin-Luther-Straße, weil er einen E-Roller ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Wie die Polizei weiter mitteilte, flüchtete der 21-Jährige zunächst vor der Kontrolle. Doch die Beamten fanden ihn zehn Minuten später in der Konrad-Adenauer-Straße wieder, wo er zu Fuß unterwegs war. Den Roller hatte der Mann nur wenige Meter entfernt abgestellt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur den fehlenden Versicherungsschutz fest. Ein vorläufiger Drogentest fiel positiv aus. Außerdem hatte der Neustadter keine Fahrerlaubnis für den E-Roller, der eine Geschwindigkeit von bis zu 35 Kilometern pro Stunde erreicht. Der Roller wurde sichergestellt und der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.