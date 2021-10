Zwecklos war am Dienstagabend der Fluchtversuch eines E-Scooter-Fahrers in der Kirrweilerer Hauptstraße. Als die Polizei den 17-Jährigen kontrollieren wollte, hielt er zunächst an, versuchte jedoch plötzlich, sich zu Fuß einer Überprüfung zu entziehen. Während seiner Flucht warf er diverse Tütchen auf die Straße und in einen angrenzenden Hof. Nach etwa 300 Metern holten die Beamten den jungen Mann aber ein. Die Tütchen wurden sichergestelt: Sie enthielten Cannabis. Außerdem hatte der 17-Jährige in seiner Jackentasche ein Einhandmesser dabei, das ebenfalls sichergestellt wurde. Auf der Dienststelle wurde dem unter Drogeneinfluss stehenden E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Auf ihn werden nun mehrere Strafanzeigen zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. Denn für Elektro-Tretroller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 Stundenkilometern braucht man eine entsprechende Fahrerlaubnis und ein Versicherungskennzeichen.