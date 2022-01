Ein betrunkener Autofahrer wollte am frühen Montagabend in Neustadt vor der Polizei flüchten. Es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd, ehe der 18-Jährige mit seinem Wagen gegen eine Mauer fuhr. Der Einsatz für die Neustadter Polizei begann, als eine aufmerksame Passantin die Inspektion darüber informierte, dass drei betrunkene Männer in ein Auto gestiegen und losgefahren seien. Eine Streife entdeckte den gemeldeten Wagen in der Haardter Straße. Obwohl die Polizei signalisierte, dass der Autofahrer anhalten soll, beschleunigte dieser laut Polizei erheblich und wollte so der Kontrolle entgehen. Allerdings kam der 18-Jährige nicht weit. Wenige Meter weiter kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer sowie einen dort geparkten Pkw. Der 18-Jährige versuchte nun, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, konnte von den Polizisten aber nach kurzer Zeit eingeholt werden. Der Alkoholtest ergab 2,93 Promille. Die beiden Mitfahrer des 18-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, da aus dem Unfallauto Betriebsstoffe wie Öl ausliefen. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.