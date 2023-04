Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Straßenbeleuchtung frisst in Neustadt mehr als zwei Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Florian Rosenbaum vom städtischen Tiefbauamt will den Verbrauch weiter senken. Welche Ideen er dafür hat.

Florian Rosenbaum kennt so ziemlich jeden der 6073 Lichtpunkte in der Stadt. Sein Geschäftsbereich, in dem neben ihm noch drei Elektrofachkräfte – eine vierte Stelle ist vakant –