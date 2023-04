Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Flohmarkt des Kinderschutzbundes Neustadt-Bad Dürkheim zieht um. Seit Wochen räumen die Helfer die Waren vom Klemmhof in die neuen Räume in der ehemaligen Tanzschule Nickel in der Landauer Straße 43. Dass dort mehr Platz ist, wirkt sich auch aufs Angebot aus.

Lagerräume waren Mangelware, außerdem ist der Klemmhof nicht für jeden gut zu erreichen. „Wir suchten eine Alternative ohne umständliche Anlieferung“, sagt Elsbeth