Von 11 bis 17 Uhr öffnet am Samstag, 26. März, im Herrenhof in Mußbach der Kunst- und Krempel-Flohmarkt: Dabei wird viel Gebrauchtes aus den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk, Antiquitäten, Bücher und exotische Ausstellungsstücke angeboten. Die Stände werden im Hof und in der Kunsthalle aufgebaut. Zugang für Besucher ist über die Herrenhofstraße 6. Rund um den Flohmarkt gibt es außerdem einen kleinen Ausschank. Es gibt keine Corona-Einschränkungen. In Innenräumen gilt: bitte Maske tragen.