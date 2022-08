Der Arbeitskreis Lateinamerika veranstaltet am Samstag von 8.30 bis 15 Uhr an der Stiftskirche einen Flohmarkt zugunsten des Partnerschaftsprojekts Kinderspeisung in Chépen/Peru. Angeboten werden am Samstag Trödel aller Art und Bücher. Die Organisatoren betonen, dass der gesamte Erlös für das Partnerschaftsprojekt gedacht ist. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.ak-lateinamerika.de.