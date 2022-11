Es bedarf keiner großen Fantasie, um in der Front eines Autos mit Lampen und Kühlergrill einen Gesichtsausdruck zu entdecken. Manchmal erscheinen Wagen freundlich, frech, ein wenig aggressiv oder auch – bedauerlicherweise – ein wenig dämlich. Haben große Karossen gerne etwas Überhebliches, so sind Sportwagen mit einem eher grimmigen Ausdruck unterwegs. Kleine Wagen erscheinen uns niedlich und manchmal bedienen sie sogar das Kindchenschema mit großen Augen und runder Stirn. Der Beschützerinstinkt wird geweckt, und vielleicht passt sogar der eine oder andere Verkehrsteilnehmer ein wenig auf die Kollegen in den kleineren Modellen auf. Das kann jedoch auch auf Autobahnen dazu führen, dass man den süßen Kleinen nur ein geringeres Tempo zutraut, die Fahrer von frech schauenden Sportwagen gar meinen, die Niedlichen seien auf der linken Spur ganz falsch unterwegs. Unterschätzen ist immer gefährlich und kann zu Fehleinschätzungen wahrer Fahrleistungen und Absichten führen. Doch zumeist ist der Niedlichkeitsfaktor gewollt. Und wird sogar noch hervorgehoben, wie die aufgeklebten Wimpern an einem roten Fiat 500 beweisen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Besitzerin, die ihren fahrbaren Untersatz mit einem Make-up versehen hat. Wollen wir hoffen, dass der rote Flitzer mit dem treuen Augenaufschlag ungeküsst bleibt.