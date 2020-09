Jeder junge Leser las durchschnittlich acht Bücher beim „Lesesommer“ in der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Jakobus in Neustadt-Hambach. Glücksfee und Meistleserin Tilda Grauheding und ihr Assistent Benjamin Hauck, Meistleser, haben die 16 Gewinnlose Bücherei gezogen. Die die Lesesommer-Urkunden und eventuelle Gewinne können in der Bücherei abgeholt werden. Die Bücherei dankt neben dem Land Rheinland-Pfalz auch allen Spendern und Unterstützern, die den Kauf vieler Medien für die Aktion ermöglicht haben. Alle Bücher stehen weiterhin zur kostenlosen Ausleihe in der Bücherei bereit, darunter auch zahlreiche Erstlesebücher für Schulanfänger. Die Bücherei im Pfarrheim St. Jakobus ist sonntags von 11 bis 12.45 Uhr, dienstags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 17 bis 18 Uhr geöffnet, im Internet unter buecherei-hambach.de und per E-Mail an a.hohma@freenet.de zu erreichen.