Wer dem kalten Herbstwetter entfliehen wollte, der war am Samstagabend im Café Mandelring in Neustadt-Haardt genau am richtigen Ort. Unter dem Motto „Flamenco trifft Klassik“ gab es hier - initiiert von Claudia Rösner am Klavier - ein heißblütiges Fest für alle Sinne, mit Gitarre und Tanz, Gesang und Cajon.

„En el silencio de la noche …“ – „In der Stille der Nacht; die vom Flüstern der nach Jasmin duftenden Brise