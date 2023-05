Die jüngste Zusage des Landes, den Kommunen mehr Geld zu geben, reicht auch für OB Marc Weigel nicht aus. Er sieht zudem zwei Ministerien auf Kollisionskurs.

122 Millionen Euro mehr will das Land den Kommunen in diesem Jahr für die Flüchtlingshilfe geben. Darin enthalten sind zusätzliche Bundesmittel. Aus Sicht der Kommunen reicht das nicht aus: Sie fordern das Doppelte. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel sieht aber noch ein anderes Problem.

Im Mai haben sowohl Bund und Länder als auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kommunen über mehr Geld gesprochen. Zuständig ist das Integrationsministerium. Gleichzeitig aber zogen das rheinland-pfälzische Innenministerium und seine Kommunalaufsicht per Rundschreiben erneut die Zügel an, was unausgeglichene Kommunalhaushalte betrifft. Das kann dazu führen, dass eine Stadt keine zusätzlichen Wohncontainer bestellt, weil sie die Ausgabe nicht gegenfinanzieren kann, also ein Minus produzieren würde.

Ministerien im Widerspruch?

„Da fahren gerade zwei Züge aufeinander los“, beschreibt Weigel die Lage. Er kann sich nicht vorstellen, dass Neustadt 2024 den Etatausgleich schafft. In diesem Jahr sei das zwar zunächst gelungen, abzuwarten bleibe aber, wie sich steigende Kosten am Ende auswirkten. Dazu zählten unter anderem die Tariferhöhungen, die 2023 mit 1,9 Millionen Euro zu Buche schlügen.

In Neustadt leben aktuell 1768 Flüchtlinge, darunter 583 aus der Ukraine. Seit 2019 waren damit laut Stadt im Schnitt 1,85 Millionen Euro laufende Kosten pro Jahr verbunden, die sie allein schultern musste.