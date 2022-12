Das Fairness-Kaufhaus in der Roßlaufstraße 5 bietet nach zweijähriger Corona-Pause wieder ein Flüchtlingscafé an.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, können sich dort ab 13. Dezember wieder jeden Dienstag von 11 bis 13 Uhr Einheimische und Geflüchtete treffen, um bei Kaffee, Tee und Gebäck ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. „Dieses Angebot ist für die Menschen sehr wichtig, da die Sprachbarriere oft Kontakte verhindert und ohne diese Kontakte die Integration erschwert wird“, so Mohammad Sekati, der Leiter des sozialen Kaufhauses. Er habe selbst von diesem Angebot profitiert.

Beim Flüchtlingscafé handelt es sich um ein niederschwelliges Angebot auch an die neu eingetroffenen Schutzsuchenden aus der Ukraine. Die Lebenswerk eG, Trägerin der Fairness-Kaufhäuser in Kaiserslautern, Pirmasens, Neustadt und Homburg, hoffe nun Zug um Zug alle zusätzlichen Angebote wieder öffnen zu können, „da wir als Teil der soziokulturellen Stadtentwicklung eine wichtige Rolle in allen gesellschaftlichen Bereichen spielen und dies nach Corona noch wichtiger geworden ist“, so Andrea Lill vom Vorstand der Sozialgenossenschaft. Um das Angebot auf Dauer kostenlos halten zu können, freue sich das Kaufhaus auch über Spenden wie Kaffee, Tee oder Gebäck.