Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die rund 50 Flüchtlinge, die im zweiten Halbjahr in Haßloch erwartet werden, sollen in Wohncontainern untergebracht werden. Falls die Kapazität nicht ausreicht, soll eine Immobilie in Reserve gehalten werden. Warum das Gemeindehaus Wehlache nicht mehr als Unterkunft in Frage kommt.

Reicht die Anzahl der Unterkünfte im ersten Halbjahr noch aus, um die Flüchtlinge unterzubringen, die der Kreis Bad Dürkheim der Gemeinde Haßloch zuweist, so fehlt Wohnraum für