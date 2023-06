Wegen der anhaltenden Probleme, Flüchtlinge unterzubringen, wendet sich Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) in einem offenen Brief an Staatsministerin Katharina Binz (Die Grünen). Was der Verwaltungschef jetzt vom Land erwartet.

Derzeit leben nach Angaben der Verwaltung 234 Menschen mit Fluchthintergrund in Haßloch. Sie sind in 40 Wohnungen an 29 Standorten sowie in der Gemeinschaftsunterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße untergebracht. Haßloch stößt aber inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen.

Bürgermeister Tobias Meyer hatte Katharina Binz, Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration, bereits vor über sechs Wochen um Unterstützung gebeten, aber auf sein Schreiben keine Antwort erhalten. Dem Hilfsangebot, das die Ministerin den Kommunen in einer Landtagssitzung im März gemacht habe, „keine konkreten Taten“, so Bürgermeister Meyer in seinem offenen Brief an Binz.

Mit dem Landkreis als „verlässlichem Ansprechpartner“ sei es in der Vergangenheit gelungen, stets alle ankommenden Menschen unterzubringen. Gleichzeitig poche aber der Kreis auf die Schaffung von Wohnraum, da weiterhin mit vermehrten Zuweisungen zu rechnen sei. Vom Land fehle hierbei die oft zitierte Unterstützung. so Meyer.

„Projekte müssen zurückgestellt werden“

Die Situation in Haßloch sei „beunruhigend“: Wegen einer massiven Verknappung der Wohnungskapazitäten werde erwogen, Systembauelemente zu beschaffen, um die prognostizierte Anzahl von Flüchtlingen unterbringen zu können. Im zweiten Halbjahr sollen Haßloch weitere 50 Menschen zugeteilt werden.

Die Bauverwaltung müsse aufgrund dieser Entwicklungen für die Infrastruktur wichtige Projekte wie den Neubau zweier neuer Kindertagesstätten, der unter anderem wegen der Anforderungen der neuen Kita-Gesetzgebung erforderlich sei, zurückstellen, berichtet Meyer. Vorrangig müsse sich die Gemeinde damit befassen, Standorte für Unterkünfte in Systembauweise zu planen und zu erstellen.

Alternativ sei die Schließung einer Schulturnhalle erwogen – und wieder verworfen – worden, weil dies bei den ohnehin durch die Pandemie benachteiligten Grundschülern zum Ausfall des Schulsports geführt hätte. Beides sei kontraproduktiv und erhöhe das Unverständnis in der Bevölkerung für das Handeln der Regierung in der Flüchtlingsfrage. Die finanziellen Mittel, die das Land den Kommunen zur Bewältigung dieser Aufgaben zur Verfügung oder in Aussicht stelle, reichten bei Weitem nicht für die notwendigen Investitionen aus, kritisiert Meyer.

„Unverständnis in der Bevölkerung“

Vermehrt kämen Anfragen aus der Bevölkerung, deren Grundlage das Unverständnis über die „unklare, aus der Sicht vieler Bürger zu inkonsequente Rückführungspraxis des Landes im Falle ausreisepflichtiger Asylbewerber“ sei. Im Gemeinderat werde dieser Umstand durch Fraktionen genutzt, um auch die Kommunen für diese Situation verantwortlich zu machen und den Eindruck zu vermitteln, man handle vor Ort nicht. Meyer: „Ein unrichtiger, aber folgerichtiger Gedankengang, denn durch die gesetzlichen Vorgaben sind den Kommunen vor Ort oftmals die Hände gebunden, beispielsweise bei der Notwendigkeit einer europaweiten Ausschreibung und einer Baugenehmigung für die Errichtung von Unterkünften in Systembauweise, die eine Vorlaufzeit von nahezu einem Jahr in Anspruch nehmen.“ Beim Bürger entstehe der Eindruck, die politisch Verantwortlichen sähen tatenlos zu.

„Regelungen überprüfen“

Meyer bittet Brinz „dringend“, stärker als bisher die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kommunen in den Blick zu nehmen. Zudem fordert er die Ministerin auf, sich für die Überprüfung der gesetzlichen Regelungen, unter anderem hinsichtlich der Verpflichtung zur europaweiten Ausschreibung bei der Beschaffung von Unterkünften, einzusetzen.