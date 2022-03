169 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang in Neustadt angekommen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informierte, wohnen 127 Menschen privat, 42 Ukrainer wurden in städtischen Einrichtungen untergebracht. Betreut würden alle Betroffene, wichtig sei es aber, dass sie sich beim Sozialamt sowie bei der Ausländerbehörde melden.

Bislang gebe es noch kein Problem bei der Unterbringung. Die Gemeinschaftsunterkunft in der Böhlstraße sei mittlerweile zwar voll belegt, in den nächsten Tagen werde aber die ehemalige Fachklinik in Haardt fertig saniert und damit wieder belegbar sein. Die Stadtverwaltung rät allerdings dringend davon ab, Menschen auf eigene Faust von einer ukrainischen Grenze zu holen und nach Neustadt zu bringen. Zuvor sollte auf jeden Fall Kontakt zur Stadt aufgenommen werden, um zu klären, wie die Flüchtlinge im Anschluss unterkommen können.

Nach wie vor böten viele Neustadter ihre Hilfe an, eine Übersicht dazu gibt es auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu/Ukraine. Zudem kann man sich bei der Stadt übers Bürgertelefon unter 06321/855-1891 oder per E-Mail an ukrainehilfe@neustadt.eu melden.