Insgesamt 15 Flüchtlinge aus Afghanistan wurden seit Beginn der Machtübernahme der Taliban in Neustadt untergebracht. Im August waren es drei Paare mit und ohne Kinder, im September war es eine fünfköpfige Familie. Darunter seien Ortskräfte, aber auch Flüchtlinge aus dem griechischen Lager Moria, sagt Alf Bettinger, Fachbereichsleiter Soziales, auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Mehr können wir aber derzeit nicht aufnehmen.“ Hintergrund sind fehlende Unterkünfte. Das Heim in der Europastraße, gedacht für Alleinstehende, wird nach einem Brand noch immer saniert. In der neuen Unterkunft in der Böhlstraße, gedacht für Familien, ist eine Hälfte auch weiterhin nicht bezugsfertig. Bettinger hofft, dass es noch im Oktober so weit sein wird. Erst dann könne auch die ehemalige Fachklinik in Haardt geräumt werden.