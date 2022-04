Die Gemeinde Haßloch will demnächst ihren Flächennutzungsplans neu aufstellen. Er legt im gesamten Gemeindegebiet grundsätzlich die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung fest. Er bildet zum Beispiel die für Bebauung, für Verkehrsanlagen, für die Landwirtschaft und für Natur vorgesehenen Flächen ab. Der Flächennutzungsplan ist für die Gemeindeverwaltung und andere Behörden bindend. Er dient als Grundlage für die Entwicklung von Bebauungsplänen, die für Teile des Gemeindegebietes aufgestellt werden. Um die Öffentlichkeit früh in den Planungsprozess einzubinden, organisiert die Gemeindeverwaltung eine Auftaktveranstaltung, in der die allgemeinen Aufgaben und Ziele der Flächennutzungsplanung und der damit verbundenen Landschaftsplanung erläutert werden. Dort sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, eigene Vorschläge und Anregungen noch vor Erstellung des ersten Planentwurfs in das Verfahren einzubringen. Die Veranstaltung ist am Dienstag, 10. Mai, um 18 Uhr im Kulturviereck, Gillergasse 14, in Haßloch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilt die Verwaltung mit.