Aufmerksamen Passanten, die am Dienstagabend im Bereich der Westrandstraße/Ecke Burgweg einen Flächenbrand entdeckten, war es zu verdanken, dass die Feuerwehr eine Ausbreitung der Flammen und einen größeren Schaden verhindern konnte. Gegen 20.30 Uhr war der Alarm eingegangen. Im Bereich des Lärmschutzwalls der Westrandstraße sowie in einem angrenzenden Getreidefeld brannte eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern. Bereits sechs Minuten nach dem Alarm trafen die ersten Löschfahrzeuge an der Brandstelle ein und konnten mit zwei D-Rohren, einem C-Rohr sowie mehreren Feuerpatschen und Waldbrandhacken die Flammen auf das vorgefundene Ausmaß begrenzen und den Brand zügig löschen. Die Wehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Wehrleuten vor Ort, weitere Kräfte waren in Bereitschaft im Gerätehaus. Während der Löscharbeiten musste die Westrandstraße zwischen Burgweg und Hans-Böckler- Straße voll gesperrt werden. Laut Feuerwehr wurde diese Sperrung nicht von allen Verkehrsteilnehmern beachtet, und so gab es auch an dieser Einsatzstelle wieder zusätzliche Arbeit und Diskussionen mit uneinsichtigen Fahrern. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet.