Zu einem Flächenbrand in der Nähe des Trimm-Dich-Pfads wurde die Haßlocher Feuerwehr am Freitag gegen 19 Uhr gerufen. Betroffen war eine Fläche von etwa 900 Quadratmetern. Die Flammen schlugen laut Feuerwehr teilweise bis über eineinhalb Meter in die Höhe, so dass die Gefahr eines Übergreifens auf Bäume bestand. Zwei Stunden war die Wehr damit beschäftigt, den Brand zu löschen und sicherzustellen, dass sich im Boden keine Glutnester mehr befanden. Dazu wurde der Boden teilweise umgegraben. Die Wehr war mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.