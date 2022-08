[aktualisiert: 16.25 Uhr] Im Neustadter Gewerbegebiet Nachtweide hat am Mittwochmittag eine 2500 Quadratmeter große Fläche gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, breitete sich das Feuer von einem Gartenhäuschen in der Nähe des Restaurants Asia Palast China auf einer Wiese aus. Wie das Polizeipräsidium in Ludwigshafen auf Anfrage berichtete, ist ein Mann mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er den Brand durch Arbeiten auf dem Gelände ausgelöst haben. Mehrere Anrufer hatten das Feuer gegen 13.30 Uhr gemeldet. Schon nach einer Viertelstunde hatten es die Wehrleute unter Kontrolle, so Bernd Kaiser vom Medienteam. Das Gartenhäuschen musste komplett zerlegt werden, um Glutnester zu finden und zu löschen. Eine nahe liegende Pferdekoppel blieb durch das Eingreifen der Feuerwehr verschont.

Bis 16 Uhr waren die Wehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Laut Kaiser wurde die komplette Fläche bewässert, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Im Einsatz waren die Einheiten Stadtmitte und Lachen-Speyerdorf mit zehn Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht bekannt.