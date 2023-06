Auf dem Sandbuckelgelände bei Haßloch ist am Montagabend ein großer Flächenbrand ausgebrochen. Rund 14.000 Quadratmeter Grasland, Bäume und Büsche sind niedergebrannt. Gegen 18.45 Uhr hatten Passanten eine große Rauchsäule gemeldet. Auf einem Gartengrundstück war aus unbekannten Gründen ein Feuer entstanden, das sich mit dem Wind in östlicher Richtung ausbreitete. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 38 Wehrleuten anrückte, konnte das Feuer rechtzeitig löschen, bevor es Gebäude auf dem Sandbuckel erreichen und beschädigen konnte. Die Feuerwehr setzte erfolgreich ihre Waldbrandausrüstung ein. Wegen der großen Fläche wurden rund 30.000 Liter Löschwasser verbraucht, das im Pendelverkehr an die Einsatzstelle gebracht werden musste. Deshalb war auch die L532 in Richtung Neustadt bis zum Einsatzende gesperrt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Bei den Nachlöscharbeiten entdeckten die Wehrleute einen Igel, der nicht verletzt war und in sichere Bereiche umgesetzt wurde. Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet.