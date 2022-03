Ein Flächenbrand am Rathaus beschäftigte am Montag um kurz nach 13 Uhr Feuerwehr und Mitarbeiter. Hecken, Laub und ein Baumstamm waren in Brand geraten. Schon bevor die Feuerwehr eintraf, begannen Mitarbeiter des Rathauses mit Feuerlöschern, die Flammen in Schach zu halten. Die Feuerwehr rückte dann mit einem Fahrzeug und acht Kräften an und konnte den Brand begrenzen. Die Nachlöscharbeiten seien nach 30 Minuten abgeschlossen gewesen, so die Feuerwehr. Noch während der Rückfahrt erreichte die Wehr um 13.40 Uhr die nächste Einsatzmeldung. Die automatische Brandmeldeanlage eines Unternehmens im Haßlocher Norden hatte Alarm ausgelöst. Drei Fahrzeuge mit 15 Kräften machten sich auf den Weg. In dem Unternehmen hatte bei Revisionsarbeiten an einem Ofen die Löschanlage ausgelöst. Um sicherzugehen, dass keine weitere Gefahr vorlag, kontrollierte die Feuerwehr den Bereich mit einem Mehrgasmessgerät und einer Wärmebildkamera.