Zu einem Flächenbrand kam es am Samstagmorgen kurz vor acht Uhr am Kaisergarten in Lambrecht. Spaziergänger fanden an der Schutzhütte ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer vor und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Der Brand wurde schnell gelöscht, wodurch eine mögliche Ausbreitung auf angrenzende Bäume und Wiesen verhindert werden konnte. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei der derzeit geltenden Waldbrandstufe 3 auf trockenem Gras nur wenige Funken genügen, damit sich ein Feuer entzündet. Offenes Feuer anzuzünden ist im Wald und in Waldesnähe grundsätzlich verboten, außerdem gilt im Pfälzer Wald nach dem Landeswaldgesetz ein ganzjähriges Rauchverbot.