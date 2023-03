Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1. November gibt es keinen Sportbetrieb mehr in den Vereinen: kein Eltern-Kind-Turnen, keine Jedermann-Gymnastik, keinen Sie-und-Er-Sport, kein Fitnesstraining. Auch Schwimmhallen und Fitnessstudios bleiben wegen der Corona-Pandemie nach wie vor geschlossen. In manchen Clubs wird online Training angeboten, werden ganze Workouts in die Wohnzimmer gestreamt, wo die Mitglieder zwischen Sofa und Tisch herumturnen. Die Vorstandsmitglieder des TuS Haardt haben sich etwas anderes überlegt, „was unseren Leuten gut tun könnte“, erzählt die Vereinsvorsitzende Barbara von Stetten.

Der Verein will seine Mitglieder zu Hause weiterhin auf Trab bringen. So dürfen sich die bewegungsfreudigen Vereinsangehörigen neuerdings die in der Haardter Sporthalle ebenfalls ruhenden