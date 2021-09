Die TSG Haßloch bietet ab September wieder Kurse „Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining“ an. In zwölf Übungsstunden seien Nichtmitglieder genauso willkommen wie Mitglieder, betont die TSG.

Alle Kurse seien mit dem Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ ausgezeichnet und erfüllten somit die vom Landessportbund geforderten Qualitätsrichtlinien. „Ebenso sind diese Kurse von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert. Dadurch übernehmen viele Krankenkassen einen Teil der Kosten für die Kurse. “

„Fit am Dienstag mit Cordula“ beginnt am Dienstag, 7. September, 8.45 bis 9.45 Uhr, in der Gerätehalle des TSG-Sportzentrums. Übungsleiterin ist Cordula Eschbach. Sie bietet zudem „Fit am Donnerstag“ ab 9. September, 8.45 bis 9.45 Uhr, ebenfalls in der Gerätehalle an. Steffi Mense ist dort Übungsleiterin für „Fit am Freitag“ ab 17. September, 8.45 bis 9.45 Uhr. Insgesamt gibt es jeweils zwölf Übungsstunden. Ganzkörpertraining „Für Sie und Ihn“ am Abend gibt Übungsleiterin Heike Mehrmann zehnmal montags ab 20. September, 20 bis 21 Uhr, in der Turnhalle der Schillerschule. Zudem hat die TSG Ganzkörpertraining als Stuhlgymnastik im Programm: Ab Donnerstag, 9. September, 10 bis 11 Uhr, unter Cordula Eschbach im TSG-Sportzentrum.

In den Übungsstunden der TSG Haßloch gilt die 3G-Regel: Teilnehmer sind entweder genesen, geimpft oder negativ auf Corona getestet. Kurse mit zwölf Terminen kosten für TSG-Mitglieder 42, für Nichtmitglieder 66 Euro, Kurse mit zehn Terminen 35 beziehungsweise 55 Euro.

Kontakt

Informationen und Anmeldungen: TSG-Geschäftsstelle, Stefanie Mense, Telefon 06324/80050, E-Mail tsg.hassloch@t-online.de