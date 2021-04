In einem Onlineseminar des Sportbundes Pfalz am 8. Mai, 9 bis 13 Uhr, ist Functional Training, funktionelles Training, das Thema. Laut Sportbund Pfalz sind früher Gewichte gestemmt worden. Heute trainieren Sportler vermehrt mit eigenem Körpergewicht oder Hilfsmitteln wie Rundhanteln und Medizinbällen, um die Muskulatur in Form zu bringen.

Beim Functional Training sind komplexe Bewegungsabläufe gefordert. Statt einzelne Muskeln isoliert zu trainieren, werden ganze Muskelgruppen angesprochen und so die intra- und intermuskuläre Koordination verbessert. Die Belastbarkeit im Sport und im Alltag wird erhöht. Im Workshop werden adäquate Übungsformen für drinnen und draußen vorgestellt. Referentin ist die Diplomsportlehrerin Korinna Diehl.

Anmeldeschluss ist am 3. Mai, 8 Uhr. Teilnehmer brauchen einen PC, ein Tablet oder Smartphone mit Internetzugang, Lautsprecher und eventuell Kopfhörer. Kontakt: Peggy Zimmermann, Telefon 0631/3411236, E-Mail peggy.zimmermann@sportbund-pfalz.de.