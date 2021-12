Im neuen Jahr gibt es Fitnesssport für jedermann bei der TSG Haßloch: Der Verein bietet ab 6. Januar gleich mehrere Kurse „Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining“ an. Hier werde zur Musik dynamisch trainiert, informiert die TSG.

Zu Beginn jeder Stunde gebe es eine Aerobic- oder Step-Aerobic-Einheit. Ergänzt werde das Training mit Bauch-Beine-Po-Training. Alle Kurse seien mit dem Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ ausgezeichnet und erfüllten die vom Landessportbund geforderten Qualitätsrichtlinien, teilt der Verein mit. Außerdem seien die Kurse von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert. „Dadurch übernehmen viele Krankenkassen einen Teil der Kosten für die Kursteilnahme“, informiert die TSG Haßloch.

Die Kurse: 6. Januar bis 31. März in der Gerätehalle des TSG-Sportzentrums, jeweils donnerstags von 8.45 bis 9.45 Uhr; 6. Januar bis 31. März, jeweils donnerstags, 10 bis 11 Uhr, im TSG-Sportzentrum; 11. Januar bis 5. April, donnerstags jeweils von 8.45 bis 9.45 Uhr in der Gerätehalle des TSG-Sportzentrums. Übungsleiterin ist jeweils Cordula Eschbach. 13. Januar bis 7. April, donnerstags von 19.45 bis 20.45 Uhr, „für Sie und Ihn“ in der Turnhalle der Schillerschule. Übungsleiterin ist Heike Mehrmann. Dann wird noch „Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining“ in „Fit am Freitag mit Steffi“ angeboten: vom 7. Januar bis 1. April freitags von 8.45 bis 9.45 Uhr, in der Gerätehalle im TSG-Sportzentrum. Übungsleiterin ist Stefanie Mense. Mitglieder der TSG Haßloch zahlen pro Kurs 42, Nichtmitglieder 72 Euro.

In den Kursen ist bislang die 2G-plus-Regel vorgesehen: Mitmachen kann, wer zweimal geimpft und zusätzlich aktuell auf das Coronavirus getestet ist. Und wer bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, muss sich nicht noch zusätzlich testen lassen.

Kontakt

Informationen, Anmeldung: TSG-Geschäftsstelle, Telefon 06324/80050, E-Mail tsg.hassloch@t-online.de, Internet: www.tsg-hassloch.de. rhp