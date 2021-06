Wie die Gemeindeschwester plus Stephanie Rößler Senioren zu mehr Bewegung animieren möchte.

„Einen Handstand muss ich aber nicht machen, oder?“, fragt der Vorsitzende des Neustadter Seniorenbeirats, Dieter Brixius, als er mit seiner Frau Emma und Stephanie Rößler auf dem Weg hinter einem Wohnblock in Branchweiler Stellung bezieht. Die Gemeindeschwester plus der Stadt Neustadt, die zudem für die Verbandsgemeinde Maikammer zuständig ist, besucht das Paar, um ihm einen von insgesamt 110 Fitness-Beuteln für noch fitte Senioren über 80 zu überreichen. Nicht nur das: Die Bewegungsbegleiterin zeigt den beiden auch Übungen mit einem Fitnessband, die gut für Arme, Schultern und Rücken sind.

Das Band gehört zum Inhalt der Tasche, ebenso wie ein Knautschball zur Stärkung der Hand, ein Blatt mit einem Kurzporträt über die Gemeindeschwester plus sowie ein Infoblatt von der Kriminalpolizei zum Thema „falscher Beamter“. Darüber hinaus gibt es einen Stapel Bewegungskarten: Darauf stehen Anleitungen zu Übungen, mit und ohne Hilfsmittel, auf der Rückseite finden sich die passenden Bilder dazu.

Teil einer landesweiten Aktion

„Die Tasche ist – wie das Angebot der Gemeindeschwester plus – vor allem für Menschen gedacht, die noch recht fit sind, also nicht pflegebedürftig“, erklärt Stephanie Rößler. Denn Pflegebedürftige würden vom Pflegestützpunkt betreut. Für jemanden mit einem Rollator seien zum Beispiel die Übungen der Bewegungskarten nicht geeignet.

Mit den Fitness-Beuteln beteiligt sich Rößler an der landesweiten Aktion der Gemeindeschwestern plus mit Namen „Zuhause fit bleiben“. Sie läuft vom 18. bis 20. Juni, wobei die Beutel bereits ab der kommenden Woche verteilt werden. „Das ist zumindest ein kleiner Kontakt zu den Senioren, der in den vergangenen Monaten ja nur eingeschränkt bis gar nicht möglich gewesen ist“, so Rößler.

Übung mit dem Stuhl

Wie wichtig es ist, sich im hohen Alter noch gut bewegen zu können, weiß die 86-jährige Emma Brixius. Sie greift regelmäßig zum Fitnessband und bezieht auch immer mal wieder einen Stuhl in ihre Übungen ein. Auch ihr Mann ist aktiv: Seit seinem zweiten Herzinfarkt nutzt der 83-Jährige einen Heimtrainer, auf dem er täglich etwa zehn Kilometer radelt. Er ist also nicht nur für die Senioren der Stadt und der Weindörfer da, sondern tut auch etwas für sich selbst.

Wer einen solchen Fitness-Beutel haben möchte, kann sich bei Rößler melden: Telefon 06321/855-1418, E-Mail: gemeindeschwester-plus@neustadt.eu.