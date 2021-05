Mit dem Angebot „Gemeindeschwester plus“ will die Landesregierung Menschen dazu bewegen, zu Hause mehr Sport zu treiben, sich zu bewegen und so einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge zu leisten. Nun startet eine neue Aktion dieser Initiative. Sie läuft vom 18. bis 20. Juni und trägt den Titel „Zuhause fit bleiben“. Stephanie Rößler, die Gemeindeschwester plus der Stadt Neustadt, die zudem für die Verbandsgemeinde Maikammer zuständig ist, beteiligt sich mit einem eigenen Angebot an der Aktion. Angesprochen sind Senioren ab 80, die noch nicht pflegebedürftig sind.

„Die Bewegung kommt durch die aktuell notwendigen Einschränkungen oft zu kurz. Dabei ist es gerade im höheren Alter sehr wichtig, etwas für Beweglichkeit, Kraft und Koordination zu tun, um somit die eigene Mobilität zu erhalten“, sagt Rößler. Daher wolle sie nun Möglichkeiten aufzeigen, wie Senioren daheim etwas für ihre Gesundheit tun können. Für alle, die mitmachen möchten, gibt es einen kostenlosen Beutel, der gefüllt ist mit Gymnastik- und Fitnessband, Knautschball für das Hand- und Fingertraining sowie einem Kartenset mit Übungsvorschlägen. Wer einen solchen Fitness-Beutel haben möchte, kann sich bei Rößler melden: Telefon 06321/855-1418, E-Mail: gemeindeschwester-plus@neustadt.eu.