Das First-Responder-Team der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Lambrecht hat seit seiner Gründung im Mai 2019 124 Notfälle bearbeitet. Im ersten Jahr gab es 25 Einsätze, 2020 waren es 49 und im vergangenen Jahr 50. First Responder sind ausgebildete Ersthelfer aus der Nachbarschaft, die die Versorgung von Patienten übernehmen, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Die ehrenamtlichen Kräfte arbeiten in der Verbandsgemeinde Lambrecht mit der Wehrleitung der Verbandsgemeinde-Feuerwehr, der DRK-Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH, der DRK-Rettungsdienst Westpfalz GmbH, der integrierten Leitstelle Ludwigshafen sowie dem Weidenthal Arzt Manfred Reiber zusammen. Finanziert wird die Arbeit über Spenden. Die Kontodaten: Förderverein Freiwillige Feuerwehr Iggelbach, Iban DE51 5479 0000 0013 1062 07, Verwendungszweck „Spende First Responder“.